UEFA: Minut de reculegere in memoria victimelor atentatului de la Manchester, la finala Ligii Europa

UEFA a anuntat, marti seara, ca la finala Ligii Europa, dintre Manchester United si Ajax Amsterdam, se va tine un minut de reculegere in memoria victimelor atentatului de noaptea trecuta, din Anglia, potrivit news.ro.De asemenea, ceremonia de dinaintea finalei va fi mai scurta decat s-a prevazut, in semn de respect fata de victimelel atentatului. "Asta inseamna ca suedezii Axwell ^ Ingrosso nu vor mai avea un moment artistic inaintea finalei", a precizat UEFA.Manchester United si Ajax Amsterdam se vor intalni, miercuri, de la ora 21.45, in finala Ligii Europa, la Stockholm, partida transmisa de ProTV.Atentatul de luni noapte a fost comis de un barbat care a detonat un dispozitiv exploziv in interiorul Manchester Arena, la finalul unui concert sustinut de cantareata pop americana Ariana Grande. Au murit 22 de persoane, iar alte 59 au fost ranite.