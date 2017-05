​VIDEO Real Madrid, noua campioana a Spaniei; Barcelona, victorie cu Eibar dupa ce a fost condusa cu 2-0

Cristiano Ronaldo a avut nevoie doar de doua minute pentru a deschide scorul pe "La Rosaleda", dupa o pasa perfecta a lui Isco. Benzema a stabilit scorul final in minutul 55.Echipa lui Zinedine Zidane si-a trecut in palmares titlul cu numarul 33.Eibar a condus cu 2-0 pe Camp Nou, gratie dublei reusite de japonezul Takashi Inui (7, 61'). In minutul 63, David Junca a inscris in propria poarta, iar tabela s-a modificat pentru prima data in dreptul catalanilor. Sase minute mai tarziu, portarul celor de la Eibar a aparat o lovitura de la 11 metri executata de Lionel Messi. Echipa antrenata de Luis Enrique a restabilit egalitatea dupa reusita lui Luis Suarez (73').In minutul 76, Barcelona a beneficiat de un nou penalty, iar Lionel Messi a reusit sa inscrie. Yoel a fost aproape sa intervina inca o data salvator. Acelasi Messi a stabilit scorul final in prelungirile partidei.Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3-1Au marcat: Torres '8, '11, Correa '89 / Williams '71FC Valencia - Villarreal 1-3Au marcat: Nani '54 / Soldado '1, Trigueros '58, Sansone '88Celta Vigo - Real Sociedad 2-2Au marcat: Aspas '54 (penalti), Hjulsager '90 / Mikel Oyarzabal '82, Juanmi '90+4.1. Real Madrid 932. Barcelona 903. Atletico Madrid 784. Sevilla 725. Villarreal 676. Real Sociedad 64 etc.