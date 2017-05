VIDEO Juventus, campioana Italiei pentru a sasea oara consecutiv

WE ARE #LE6END, BIANCONERI! ¬￯¬￯https://t.co/DuuqAJaXWI pic.twitter.com/iGiTTn8Oox ¬ JuventusFC (@juventusfc) 21 mai 2017

Golurile au fost marcate de Mandzukici '12, Dybala '39 si Alex Sandro '83.Cu o etapa inainte de finalul sezonului, Juventus se afla la 4 puncte distanta fata de Roma (88 de puncte) si e la cinci lungimi de Napoli, ocupanta locului 3.Este al doilea trofeu castigat in aceasta saptamana de bianconeri, dupa ce si-au adjudecat si Cupa Italiei, in urma victoriei cu 2-0 in fata lui Lazio.Cu Massimiliano Allegri pe banca tehnica, Juventus a reusit eventul in ultimii trei ani.De asemenea, Juventus Torino are ocazia de a obtine al treilea trofeu in acest sezon, urmand sa se dueleze cu Real Madrid in finala Champions League, care se va disputa la Cardiff, pe 3 iunie.Juventus - Crotone 3-0Au marcat: Mandzukici '12, Dybala '39, Alex Sandro '83Empoli - Atalanta Bergamo 0-1A marcat: Gomez '13AC Milan - Bologna 3-0Au marcat: Deulofeu '69, Honda '73, Gianluca Lapadula '90+1Sassuolo - Cagliari 6-2Au marcat: Magnanelli '7, Berardi '12, Politano '13, Stefano Sensi '34, Iemmello '56 (penalti), Matri '90 / Sau '25, Ionita '60Udinese - Sampdoria Genova 1-1Au marcat: Thereau '5 / Muriel '64 (penalti)Au fost eliminati Rodrigo De Paul '47 si Danilo '65 de la gazde, respectiv Luis Muriel '65 de la oaspeti.Genoa - FC Torino 2-1Au marcat: Rigoni '32, Giovanni Simeone '54 / Ljajic '89.Partida Lazio Roma - Internazionale Milano are loc tot duminica, iar meciul Pescara - US Palermo este programat luni.1. Juventus 882. AS Roma 843. Napoli 834. Lazio 70 (- un joc)5. Atalanta 696. AC Milan 63 etc.