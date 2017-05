Formatia AFC Rapid Bucuresti a promovat matematic in Liga a IV-a

Formatia condusa de antrenorul Mihai Iosif a castigat, sambata, pe Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu, cu scorul de 4-1 partida cu echipa VK Soccer din cadrul etapei a 8-a a play-off-ului Seriei a II-a a Ligii a V-a.Cu doua etape inainte de finalul play-off-ului, AFC Rapid Bucuresti ocupa locul intai in clasament, in conditiile in care primele doua pozitii asigura promovarea. Gruparea giulesteana are 19 puncte si nu mai poate fi ajunsa de AFC Unirea Dobroiesti, echipa de pe locul 3, care a acumulat pana in prezent 11 puncte."Este nevoie de intariri pentru Liga a IV-a, normal, macar de cativa jucatori cu experienta. Dar la Rapid nu poti sa joci daca nu pui si suflet. Datoria noastra a fost sa mentinem acest spirit viu impreuna cu jucatorii si acesti suporteri minunati si ma bucur ca am reusit", a afirmat Iosif.Jucatorii rapidisti, majoritatea fosti componenti ai grupei de juniori 2001 a clubului FC Rapid aflat in faliment, au sarbatorit promovarea alaturi de cei aproximativ 900 de suporteri pe Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu.