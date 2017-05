VIDEO Napoli - Fiorentina 4-1/ Seara de cosmar pentru Ciprian Tatarusanu

Golurile invingatorilor au fost marcate de Koulibaly '8, Insigne '36 si Mertens '57, '64, in timp ce pentru oaspeti a inscris Ilicic, in minutul 60.Ianis Hagi (Fiorentina) si Vlad Chiriches (Napoli) au fost doar rezerve.Chievo - AS Roma 3-5Partidele Empoli - Atalanta Bergamo, AC Milan - Bologna, Sassuolo - Cagliari, Juventus Torino - FC Crotone, Udinese - Sampdoria Genova, Genoa - FC Torino si Lazio Roma - Internazionale Milano se vor disputa duminica, iar meciul Pescara - US Palermo va avea loc luni.1. Juventus 852. AS Roma 84 (+ un joc)3. Napoli 83 (+ un joc)4. Lazio 705. Atalanta 666. AC Milan 607. Fiorentina 59 (+ un joc) etc.