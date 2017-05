VIDEO Deportivo La Coruna - Las Palmas 3-0/ Florin Andone a reusit o "dubla"

Andone, care a jucat pana in minutul 86, a marcat primele doua goluri ale intalnirii de pe "El Riazor", in minutele 4 si 28. Scorul final a fost stabilit de Carles Gil, in minutul 39. Din minutul 79, Las Palmas a evoluat in inferioritate numerica, dupa ce Hernan a primit al doilea cartonas galben si a fost eliminat.In acest sezon din La Liga, Andone a reusit 12 goluri.In urma acestei victorii, Deportivo La Coruna a acumulat 36 de puncte si va incheia sezonul pe locul 16.Sevilla - Osasuna 5-0Leganes - Alaves 1-1Gijon - Betis 2-21. Real Madrid 902. Barcelona 873. Atletico Madrid 754. Sevilla 72 (+ un joc)5. Villarreal 646. Athletic Bilbao 63 etc.Meciurile Atletico Madrid - Athletic Bilbao, FC Valencia - Villarreal, Celta Vigo - Real Sociedad, FC Barcelona - Eibar si Malaga - Real Madrid vor avea loc duminica.