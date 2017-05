Cupa Ligii: Dinamo - ACS Poli Timisoara 2-0/ "Dubla" lui Nemec - Dinamo a castigat primul trofeu dupa o pauza de cinci ani

Nemec a marcat in minutele 6 si 26.Potrivit News.ro, in minutul 34, Rivaldinho a trimis mingea in poarta timisorenilor, insa golul a fost anulat eronat pentru ofsaid. Si in minutul 38 dinamovistii au avut un gol anulat eronat pentru ofsaid, o reusita a lui Mahlangu.Dinamo si-a trecut in palmares al 34-lea trofeu din istoria echipei.Invingatorii au fost premiati cu 400.000 de euro.Au evoluat echipele:Poli Timisoara: Curileac - Harut, Bocsan, Seroni, Novak (Murariu '90+1) - Artean (Soljici '56) - Al. Popovici, Ignea, Birnoi, Fucek (Doman '57) - Draghici. Antrenor: Ionut Popa.Dinamo Bucuresti: Penedo - Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip - Mahlangu, Palici - Hanca (Busuladzici '73), Rivaldinho (Bawab '63), Nistor - Nemec (Tircoveanu '83). Antrenor: Cosmin Contra.La acest meci nu s-a acordat niciun cartonas galben.Arbitri: Radu Petrescu (central) - Ciprian Dansa, Daniel Mitruti (asistenti) - George Gaman (rezerva).Observatori: Eduard Alexandru, Alexandru Deaconu.La partida de pe Arena Nationala au asistat 12.272 de spectatori, dintre care aproximativ 30 de fani timisoreni.Jucatorii dinamovisti au intrat pe teren cu bannerul "Multumim frumos pentru sustinerea neconditionata", iar suporterii de la Peluza Catalin Haldan au raspuns cu bannerul "Si noi pentru daruirea de care ati dat dovada", scrie News.ro.