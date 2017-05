VIDEO Chievo - AS Roma 3-5/ Echipa lui Spalletti s-a apropiat la un punct de lider

Golurile invingatorilor au fost marcate de El Shaarawy '28, '58, Salah '42, '76 si Dzeko '83, in timp ce pentru gazde au inscris Castro '15 si Inglese '37, '87.Partida SSC Napoli - AC Fiorentina se va disputa in aceasta seara, meciurile Empoli - Atalanta Bergamo, AC Milan - Bologna, Sassuolo - Cagliari, Juventus Torino - FC Crotone, Udinese - Sampdoria Genova, Genoa - FC Torino si Lazio Roma - Internazionale Milano vor avea loc duminica, iar intalnirea Pescara - US Palermo este programata luni.1. Juventus 852. AS Roma 84 (+ un joc)3. Napoli 804. Lazio 705. Atalanta 666. AC Milan 60 etc.