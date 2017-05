VIDEO Borussia Dortmund - Werder Bremen 4-3/ Gazdele au terminat pe locul trei in Bundesliga si vor juca in grupele Champions League

Pentru Borussia Dortmund au marcat Reus '32, '75 (penalti) si Aubameyang '42, '89 (penalti), in timp ce pentru Werder Bremen au inscris Junuzovici '8, Bartels '46 si Kruse '68.Alte rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in ultima etapa a campionatului Germaniei:FC Koln - FSV Mainz 2-0Au marcat: Hector '43, Osako '87Bayern Munchen - SC Freiburg 4-1Au marcat: Robben '4, Vidal '73, Ribery '90+1, Kimmich '90+4 / Petersen '76Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2-2Au marcat: Vallejo '83, Blum '90 / Sabitzer '25, Poulsen '56Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2-1Au marcat: Kostici '32, Waldschmidt '88 / Knoche '23Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 2-6Au marcat: Weiser '72, Allagui '86 (penalti) / Hernandez '5, Havertz '31, '45+1, Kiessling '65 (penalti), Aranguiz '82 (penalti), Pohjanpalo '90TSG Hoffenheim - FC Augsburg 0-0FC Ingolstadt - Schalke 04 1-1Au marcat: Gross '41 (penalti) / Avdijaj '2Borussia Monchengladbach - SV Darmstadt 2-2Au marcat: T. Hazard '50, Raffael '65 / Schipplock '63, Heller '90.1. Bayern Munchen - 82 puncte, 2. RB Leipzig - 67 puncte, 3. Borussia Dortmund - 64 puncte, 4. TSG Hoffenheim - 62 puncte, 5. FC Koln - 49 puncte, 6. Hertha Berlin - 49 puncte, 7. SC Freiburg - 48 puncte, 8. Werder Bremen - 45 puncte, 9. Borussia Monchengladbach - 45 puncte, 10. Schalke 04 - 43 puncte, 11. Eintracht Frankfurt - 42 puncte, 12. Bayer Leverkusen - 41 puncte, 13. FC Augsburg - 38 puncte, 14. Hamburger SV - 38 puncte, 15. FSV Mainz - 37 puncte, 16. VfL Wolfsburg - 37 puncte, 17. FC Ingolstadt - 32 puncte, 18. SV Darmstadt - 25 puncte.Echipele Bayern Munchen, RB Leipzig si Borussia Dortmund vor evolua in grupele Ligii Camponilor, iar TSG Hoffenheim va juca in preliminariile LC. Echipele FC Koln si Hertha Berlin vor evolua in Liga Europa. Formatiile SV Darmstadt si FC Ingolstadt au retrogradat in liga a doua, iar echipa VfL Wolfsburg va juca un meci de baraj pentru ramanerea in Bundesliga cu ocupanta locul trei din divizia secunda.