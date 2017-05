Multescu: Este final de drum pentru mine la Craiova. Nu mai continui, a fost o colaborare buna

Tehnicianul Gheorghe Multescu a declarat, joi seara, ca nu va mai continua la CS Universitatea Craiova din sezonul viitor. Pentru tehnician, meciul cu FC Voluntari, scor 0-0, din returul semifinalelor Cupei Romaniei, a fost ultimul la gruparea olteana, potrivit news.ro.



"Am dominat doua meciuri si ne-am batut singuri cu o echipa care s-a aparat 80 de minute acolo si 90 si ceva aici. Lipsa de indemanare, de experienta, din varii motive am ajuns sa avem un lot subtire valoric. Accidentati, unii au plecat. Am facut tot ce a tinut de mine. Final de drum pentru mine la Craiova. Nu mai continui si asta e cel mai important. A fost o colaborare buna, dar filosofii diferite, eu am vrut mai mult, dar nu s-a reusit. Era normal sa se tatoneze mai multe posibilitati. Acum vine noul antrenor", a spus Multescu la DigiSport.

Gheorghe Multescu, in varsta de 65 de ani, a preluat CS Universitatea Craiova in iunie 2016.

CS Universitatea Craiova a fost eliminata in semifinalele Cupei Romaniei, dupa 0-1 in tur si 0-0 in retur, cu FC Voluntari.