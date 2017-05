Anderlecht a castigat titlul in Belgia; Chipciu, campion al Belgiei in ziua in care a implinit 28 de ani

Formatia Anderlecht Bruxelles, cu Alexandru Chipciu titular, a castigat campionatul Belgiei, dupa ce a invins Charleroi, scor 3-1, in etapa a noua a play-off-ului. Chipciu a devenit campion al Belgiei in ziua in care a implinit 28 de ani. Campion al Belgiei cu Anderlecht este si Nicolae Stanciu, rezerva in meciul de joi, conform news.ro.Pentru Anderlecht au marcat Teodorczyk '59, '81 si Bruno '87, iar pentru Charleroi a inscris Bedia '27.Nicolae Stanciu a fost rezerva la Anderlecht.Tot joi, FC Bruges, cu Dorin Rotariu titular, a fost invinsa de Oostende, scor 2-1. Rotariu a primit un cartonas galben in minutul 23 si a fost schimbat la pauza.Anderlecht a castigat al 34-lea titlu de campioana a Belgiei, cu o etapa inainte de final.