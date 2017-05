Cupa Romaniei: FC Voluntari in finala, dupa 0-0 in retur cu CSU Craiova

Formatia FC Voluntari s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, miercuri, pe stadionul din Chiajna, in mansa retur a semifinalelor competitiei. In tur, FC Voluntari s-a impus, scor 1-0. In finala, FC Voluntari va intalni Astra Giurgiu, relateaza news.ro.FC Voluntari: Balauru - Maftei, Balaur, Spahija, Cazan - C. Lazar, Novac - Capatana (Ivanovici '67), L. Marinescu, Popadiuc (Deac '79) - Ad.Balan (Curelea '76). Antrenor: Claudiu Niculescu.CS Universitatea Craiova: Calancea - Dimitrov, Kelic, Screciu, R. Petre (Manea '82) - Baluta, Zlatinski, Gustavo, Burlacu (Jazvici '84) - Mazarache (Fajici '46), Ivan. Antrenor: Gheorghe Multescu.Cartonase galbene:Spahija '5, Lazar '55, Novac '62 / Mazarache '21.Meciul a fost arbitrat de Marius Avram, ajutat de Mircea Orbulet si Marius Nicoara, in timp ce Lucian Rusandu a fost rezerva.Observatori au fost Florin Hincu si Adrian Mihalcea.In tur, FC Voluntari a invins, scor 1-0. In finala Cupei Romaniei, FC Voluntari va intalni formatia Astra Giurgiu, care a eliminat echipa Poli Timisoara.Finala Cupei Romaniei se va disputa la 27 mai, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.