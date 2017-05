Real Madrid invinge Celta Vigo, scor 4-1, si mai are nevoie de un singur punct pentru a castiga titlul in Spania

Formatia Real Madrid a invins, miercuri, in deplasare, echipa Celta Vigo, scor 4-1, intr-un meci restant din etapa a XXI-a si mai are nevoie de un singur punct pentru a castiga titlul in Spania, potrivit news.ro.



Pentru Real Madrid au marcat Cristiano Ronaldo '10 si '48, Benzema '70 si Kroos '88.

Golul echipei Celta a fost inscris de Guidetti '69.

In ultima etapa a campionatului Spaniei, Real, care are 90 de puncte, va intalni Malaga in deplasare, iar FC Barcelona, cu 87 de puncte, va juca pe teren propriu cu Eibar.