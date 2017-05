Procesul dezafilierii U Craiova, la final - Dumitru Dragomir: "Nu dorm noaptea de 15 ani, am albit total"

Miercuri, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au judecat ultimul termen in dosarul privind excluderea clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern, in care sunt judecati fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) Mircea Sandu si fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir.Procurorii DNA au cerut magistratilor pedepse orientate spre maxim atat pentru Dumitru Dragomir, cat si pentru Mircea Sandu.Dumitru Dragomir le-a spus magistratilor ca Adrian Mititelu a fost victima propriului jurist si ca se bazeaza pe declaratiile acestuia. De asemenea, fostul presedinte al LFP a sustinut ca este "total nevinovat", ca nu are "nicio tangenta" cu acest proces si ca de 15 ani el nu doarme noaptea si a "albit total"."Mi-a explicat juristul cum ca Mititelu a semnat o conventie intre club si LPF prin care se angaja sa respecte regulamentele. Toata lumea face trimitere la jucatorii pierduti de Craiova. Contractul dintre jucator si club e tabu. Daca erau platiti, ei nu cereau sa fie liberi de contract. Ei nu au inregistrat contractele in contabilitate ca sa nu plateasca taxe. A fost sfatuit prost. I-am dat doua saptamani sa-si retraga plangerile. Ce clementa mai.mare vreti? Acum mi-am dat seama ca Mititelu a fost impins de.juristi. Daca in tara asta nu se respecta legea, statutele si regulamentele, va fi haos. Am gura mare, dar nu am incalcat niciun paragraf de lege.De sapte ani nu vorbesc cu Piturca. Eu am tinut doi ani U Craiova pe banii mei. Toata lumea te acuza de fel de fel de tampenii si spun ca am zis nu stiu ce la televizor. La cate am spus eu la televizor (...) Nu am dormit noaptea in ultimii 15 ani. Am albit total",, la iesirea din sala de judecata, ca toata viata s-a temut sa nu ii ia cineva libertatea: "Mititelu a avut o atitudine corecta azi in sala de judecata. El si-a dat seama ca este impins de juristi la greseli. A fost sfatuit gresit. Eu iert de toata lumea, ca nu sunt dusmanos. Toata viata mea mi-a fost frica sa nu cumva sa imi ia cineva libertatea, pentru ca am fost corect si cinstit".La randul lui, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal Mircea Sandu le-a spus magistratilor ca nu a "apelat la niciun leu din bugetul tarii" si ca i se pare de neinteles ceea ce i se intampla."Am fost crescut intr-o familie modesta, dar cu respect. Am terminat toate treptele scolarizarii la zi, am fost fotbalist de liga de la 17 ani si jumatate, am jucat peste 400 de meciuri de prima liga si am marcat peste 200 de goluri. Am invatat sa citesc si sa scriu regulamente. Incepand cu 2007 am fost membru in Comitetul Executiv al UEFA. Am reusit pe.proiectele intocmite sa aducem peste 10 milioane de euro bani pentru investitii. Nu am apelat la niciun leu de la bugetul statului. Fata de ceea ce am facut pentru aceasta tara, mi se pare de neinteles ceea ce mi se intampla. Nu am comis nicio ilegalitate. Sunt nevinovat cum sunt toti ceilalti care au votat pentru excluderea clubului. N am incalcat nicio lege, nu am avut in intentie sa facem rau cuiva",De asemenea, mandatarul LPF s-a adresat si el instantei, spunandu-le magistrasilor ca prin decizia lor, prin nivelul despagubirilor cerute, ar putea distruge fotbalul din Romania."Imaginati-va ca hotararea dumneavoastra, prin nivelul despagubirilor cerute, inseamna distrugerea incepand de azi a fotbalului romanesc, a sportului cu cel mai mare impact social si comunitar din Romania. Pot ramane fara loc de munca zeci de mii de jucatori, antrenori, arbitri. Va rog sa va imaginati dizolvarea tuturor competitiilor organizate de LPF. Va rog sa va imaginati ca Romania nu ar mai avea echipe nationale. Imaginati va ca Romania ar putea pierde sansa de organiza Euro 2020. Rog sa va imaginati ca sute de sate si municipii ar ramane fara activitati sportive. Generatii intregi de copii vor trai fara a practica fotbalul",Magistratii Curtii de Apel Bucuresti se vor pronunta definitiv in acest dosar in 31 mai.Fostul presedinte al FRF Mircea Sandu si fostul presedinte al LPF Dumitru Dragomir au fost condamnati in 13 iunie 2016, de Tribunalul Bucuresti, la cate trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul excluderii clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern.Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal au primit o amenda penala de cate 370.000 lei si, daca decizia va fi mentinuta de instanta de apel, vor fi obligate sa publice hotararea de condamnare.Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in iunie 2013, fiind acuzati de abuz in serviciu, folosirea influentei ori autoritatii pentru a obtine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri sau foloase necuvenite si sustragere de sub sechestru.In acelasi dosar, FRF si LPF sunt acuzate de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si sustragere de sub sechestru.Procurorii DNA au aratat in rechizitoriu ca, la 20 iulie 2011, la o sedinta a Comitetului Executiv al FRF, s-a hotarat excluderea provizorie a SC Fotbal Club "U" Craiova SA, prin incalcarea grava a statutului federatiei. In acest sens, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir si-ar fi folosit influenta si autoritatea fata de ceilalti membri ai Comitetului Executiv al FRF, sustin procurorii.