Fotbal: Un cleric saudit a cerut FIFA sa interzica semnul crucii dupa marcarea golurilor

Mohamad Al-Arefe, teolog islamist in cadrul Universitatii musulmane King Saud din Riad, a lansat aceasta propunere prin intermediul contului sau Twitter, pe care are aproape 18 milioane de urmaritori."Am vazut clipuri video ale sportivilor, jucatori de fotbal, alergatori sau cei care trag la tinta, iar atunci cand castiga fac simbolul crucii pe piept, iar intrebarea mea este daca regulile FIFA nu interzic acest lucru", a scris Al-Arefe.Criticii i-au raspuns imediat clericului, caruia i-au reamintit ca acelasi lucru este facut deseori si de catre fotbalistii musulmani. "Mohamed Salah si altii ingenuncheaza si se roaga atunci cand marcheza si nimeni nu ii pedepseste", a scris Sultan Alhusni, adaugand: "Lasati sportul celor care se ocupa de el".Polemica legata de aceasta tema s-a amplificat dupa ce clubul Real Madrid, sponsorizat de compania aeriana Emirates din Dubai, a acceptat sa indeparteze simbolul crucii de pe logo-ul sau, in cazul tricourilor comercializate in Orientul Mijlociu.