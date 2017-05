Cristian Chivu: "Jose Mourinho este numarul unu, din punct de vedere uman este peste toti ceilalti antrenori"

"Din punct de vedere uman, Mourinho este peste toti ceilalti. El este capabil sa tina jucatorii in priza pentru tot sezonul. Doar el stie cum poate face asta, dar poate convinge jucatorii ca sunt cei mai puternici din lume. Pentru toate astea ai nevoie de carisma, iar el are din plin. Desigur, trebuie sa fie norocos sa gaseasca un grup de jucatori care sa se plieze pe ideile sale. Altfel ciocnirea este inevitabila. Cu el totul a fost perfect. Chiar si cand jucam cu echipe mai puternice decat noi, precum Barcelona, el ne convingea ca suntem superiori. Mourinho este numarul unu. La antrenamente te omoara, dar cand s-a terminat e primul care rade", a spus Chivu.Fostul international roman a povestit prima sa intalnire cu Jose Mourinho: "Aveam un acord cu antrenorul Roberto Mancini si cu oficialii clubului sa mai aman operatia la umar. Intre timp s-a schimbat antrenorul, iar Mourinho m-a sunat imediat. Stia totul despre mine si mi-a cerut sa ma operez imediat, chiar a doua zi. Eram in Romania, m-am intors imediat la Milano si m-am operat. Cand am ajuns la spital l-am gasit pe Mourinho acolo, venise sa ma salute. Cred ca acest episod spune totul despre el. In prima zi, la reunire, mi-a spus . Acesta a fost primul meu impact cu Mourinho."Cristian Chivu, in varsta de 36 de ani, a jucat la Internazionale Milano in perioada 2007-2014, iar intre 2008 si 2010 a lucrat cu Jose Mourinho. Cei doi au castigat impreuna de doua ori titlul in Serie A, o data Cupa Italiei, o data Supercupa Italiei si o data Liga Campionilor.