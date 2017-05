Dan Alexa, dupa 2-3 cu Pandurii: Daca esti prost, pierzi cand practic aveai jocul in mana

"Am ratat ocazii imense chiar si la 2-2, am fost naivi, n-ai voie sa te aperi la ultima faza in felul asta. Daca esti prost, pierzi cand practic aveai jocul in mana. Felicit Pandurii, bravo lor. Am luat gol din nimic, a fost ofsaid la golul trei si cam asta a fost meciul. Cand ai in minutul 90+3 corner si scapa pe contraatac si au ocazie de poarta... E naivitate si au platit-o. Cand egalezi in minutul 90 si ai apoi situatie cu poarta goala si nu dai gol, ai corner in minutul 90+2 si primesti gol in minutul 90+3 e prostie", a spus Alexa la Digi Sport.Formatia Pandurii Targu Jiu invins, luni seara, la Drobeta Turnu Severin, cu scorul de 3-2, echipa Concordia Chiajna, in ultimul meci al etapei a zecea a play-out-ului Ligii I, in care a reveniT de la 0-1 si ultimele goluri au fost inscrise in minutele 90 (oaspetii) si 90+4 (gazdele).Au inscris Batin '65, '90+4 si Hamed '75 pentru Pandurii, respectiv Herea '6 si Munteanu '90 pentru Concordia.