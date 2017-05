Justin Stefan: Sunt trei precedente. FC Viitorul este campioana acestui sezon iar sansele FCSB la TAS din perspectiva mea sunt minime

Intrebat la Digi Sport de ce nu scrie clar in regulament ca sunt luate in considerare pentru departajare meciurile directe din play-off, Stefan a raspuns: "Pana la acest moment - si avem precedentele pe care le-am amintit chiar incepand din sezonul 2013/2014 - toti oamenii care au citit acest regulament in integralitatea lui, nu separat, pe niverse norme care par favorabile pentru unii sau pentru altii, au apreciat ca exprimarea este suficienta pentru a se intelege ca vorbim de criterii de departajare pe faze competitionale si nu pe intreg campionatul".El a mentionat trei precedente, unul in liga a treia, unul in esalonul secund si al treilea in play-out-ul Ligii I. "In 2013/2014 lucrurile stateau altfel, nu vorbim de Liga I, vorbim de Liga a III-a, cand in acel sezon am avut parte de sezon regular si play-off - play-out. Intr-adevar in partea a doua a sezonului, in faza de play-off si play-out nu se intra cu punctele injumatatite, ci tinand cont de rezultatele dintre echipele calificate pe fazele respective, dar la finalul sezonului, in liga a treia, seria a treia, au existat doua echipe care au fost la egalitate, respectiv Inter Clinceni si CS Balotesti. Dau un exemplu care a fost tratat de Comitetul Executiv al FRF in baza Regulamentului privind organizarea activitatii fotbalistice, care in acel moment avea aceeasi forma ca si astazi, in modul in care l-a tratat si LPF. Sunt trei precedente, in afara de cel pe care l-am amintit, e vorba si de precedentul din liga a doua, din sezonul 2015/2016, cand in regulamentul competitiei se regasesc exact aceleasi mentiuni referitoare la Regulamentul de organizare a activitatii fotbalistice si de asemenea si precedentul din sezonul trecut din Liga I, din play-out, cand departajarea dintre CSU Craiova si CSMS Iasi s-a facut tinand cont de acelasi criteriu, respectiv departajarea in baza meciurilor directe din acea faza a competitiei", a spus oficialul LPF.Justin Stefan a adaugat ca in articolul 27 al regulamentului mentionat de el exista o precizare care lamureste situatia. "La articolul 27, paragraful 1, este o precizare care lamureste foarte clar faptul ca in momentul in care se intra in faza a doua a competitiei lucrurile care s-au intamplat in faza 1 practic se sterg cu buretele". El a oferit si un exemplu in acest sens: "La CM din 1982, care a fost pe doua faze de grupe, in faza a doua s-au luat lucrurile de la zero, este absolut normal, este logic".Stefan a subliniat ca Regulamentul de organizare a activitatii fotbalistice apartine FRF si este de parere ca forul va face o analiza, prin consultare cu LPF. "FC Viitorul Constanta este campioana acestui sezon iar sansele FCSB la TAS din perspectiva mea sunt minime", a mentionat Justin Stefan.Formatia FC Viitorul a invins CFR Cluj, scor 1-0, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I si, conform LPF, care sustine ca, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, este noua campioana a Romaniei. FCSB a invins CSU Craiova cu 3-0 si a terminat la egalitate de puncte cu FC Viitorul, 44. Insa, potrivit parerii oficialilor FCSB si potrivit interpretarii regulamentului de catre ei, la egalitate de puncte trebuie sa se tina cont de toate rezultatele directe, si din sezonul regulat si din play-off. In aceasta situatie, FCSB, care a invins CS Universitatea Craiova, scor 3-0, ar trebui sa fie campioana Romaniei. Si inainte si dupa acest meci, patronul bucurestenilor, Gigi Becali, a spus ca se va adresa TAS pentru a primi dreptate.