Laurentiu Reghecampf a plecat de la FCSB - Nicolae Dica, noul tehnician al formatiei din Liga 1

Reghecampf a trecut, luni, la sediul de pe "Aleea Alexandru" pentru a-si lua la revedere de la conducatorii FCSB-ului. Cel mai probabil, antrenorul va pleca in tarile arabe.Tehnician al celor de la SCM Pitesti in ultimul sezon, Nicolae Dica este alegerea formatiei din Liga 1 pentru stagiunea viitoare.Nicolae Dica a fost secund la Steaua in 2014 si 2015, perioada in care echipa a fost pregatita de Costel Galca, iar apoi de Mirel Radoi.