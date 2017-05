VIDEO AS Monaco, pas imens spre titlu: 4-0 cu OSC Lille

Ultima data cand AS Monaco a castigat titlul de campioana a Frantei a fost in sezonul 1999-2000.Au marcat: Radamel Falcao (6', 69'), Bernardo Silva (45') si Junior Alonso (89' - autogol).Campioana a ultimelor patru sezoane, PSG se afla pe locul doi in ierarhie.Montpellier - Olympique Lyon 1-3Steve Mounie 33, respectiv Nabil Fekir 15, Alexandre Lacazette 20, 90+5.Girondins Bordeaux - Olympique Marseille 1-1Diego Rolan 2, respectiv Bafetimbi Gomis 60.OGC Nice - Angers 0-2Cheikh Ndoye 35, Karl Toko Ekambi 90+3.Caen - Stade Rennes 0-1Giovanni Sio 68.Bastia - FC Lorient 2-0Enzo Crivelli 74, Gael Danic 86.Dijon FCO - AS Nancy 2-0Frederic Sammaritano 51, Lois Diony 76.AS Monaco - Lille OSC 4-0Radamel Falcao 6, 69, Bernardo Silva 45, Junior Alonso 89 ¬ autogol.FC Nantes - Guingamp 4-1Adrien Thomasson 17, Emiliano Sala 51, 78, Prejuce Nakoulma 69, respectiv Lucas Deaux 74.AS Saint-Etienne - Paris Saint-Germain 0-5Edinson Cavani 2, 72, Lucas Moura 38, 78, Julian Draxler 90.FC Metz - FC Toulouse 1-1Ismaila Sarr 66, respectiv Martin Braithwaite 9.1 AS Monaco 89 puncte (36 jocuri)2 PSG 86 puncte3 Nice 77 puncte4 Olympique Lyon 66 puncte5 Olympique Marseille 59 puncte etc.