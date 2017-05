​VIDEO Realul a trecut si peste hop-ul numit Sevilla: 4-1/ Galacticii, tot mai aproape de titlul de campioana

Pentru a fi sigura de titlu, Realul trebuie sa castige patru puncte din ultimele doua partide.Golurile invingatorilor au fost marcate de Nacho '10, Cristiano Ronaldo '23, '78 si Kroos '84, in timp ce pentru oaspeti a inscris Jovetici, in minutul 49.Tot o victorie a bifat si Barcelona: 4-1 in deplasarea de pe terenul lui Las Palmas. Au punctat Neymar '26, '67, '71 si Luis Suarez '27, in timp ce pentru gazde a inscris Bigas, in minutul 63.Athletic Bilbao - Leganes 1-1Aduriz '14 / Szymanowski '61Betis Sevilla - Atletico Madrid 1-1Dani Ceballos '57 / Savici '66Eibar - Sporting Gijon 0-1Burgui '32Villarreal - Deportivo La Coruna 0-0Real Sociedad - Malaga 2-2Xabi Prieto '31 (penalti), Jon Bautista '85 / Luis Hernandez '45, Recio '75.1 FC Barcelona 87 de puncte2. Real Madrid 87 de puncte (36 de meciuri)3. Atletico Madrid 75 de puncte