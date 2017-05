Victorii pentru FC Barcelona si Real Madrid in penultima etapa a campionatului Spaniei

FC Barcelona a trecut, in deplasare, cu 4-1 (2-0), de Las Palmas. Golurile invingatorilor au fost marcate de Neymar '26, '67, '71 si Luis Suarez '27, in timp ce pentru gazde a inscris Bigas, in minutul 63.Real Madrid a invins, pe teren propriu, tot cu scorul de 4-1 (2-0), pe FC Sevilla. Golurile invingatorlor au fost marcate de Nacho '10, Cristiano Ronaldo '23, '78 si Kroos '84, in timp ce pentru oaspeti a inscris Jovetici, in minutul 49.Alte rezultate inregistrate in partidele disputate, duminica, in etapa a XXXVII-a din Primera Division:Athletic Bilbao - Leganes 1-1Au marcat: Aduriz '14 / Szymanowski '61Betis Sevilla - Atletico Madrid 1-1Au marcat: Dani Ceballos '57 / Savici '66- fundasul Alin Tosca a fost rezerva la Betis SevillaEibar - Sporting Gijon 0-1A marcat: Burgui '32Villarreal - Deportivo La Coruna 0-0- atacantul Florin Andone a jucat tot meciul la Deportivo La Coruna si a primit un cartonas galben in minutul 53Real Sociedad - Malaga 2-2Au marcat: Xabi Prieto '31 (penalti), Jon Bautista '85 / Luis Hernandez '45, Recio '75.Clasament: 1. FC Barcelona - 87 de puncte, 2. Real Madrid - 87 de puncte (36 de meciuri), 3. Atletico Madrid - 75 de puncte.