Clasamentul Ligii I dupa ultima etapa din play-off si tabloul participarii echipelor romanesti in cupele europene

Rezultatele inregistrate, sambata, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I sunt urmatoarele:FC Viitorul - CFR Cluj 1-0A marcat: Iancu '65 (penalti)FCSB - CS Universitatea Craiova 3-0Au marcat: Alibec '18, '42, Jakolis '44Dinamo - Astra Giurgiu 1-1Au marcat: Nemec '40 / Ionita '32Clasamentul play-off-ului Ligii I dupa ultima etapa:1. FC Viitorul 44 puncte2. FCSB 44 puncte3. Dinamo Bucuresti 404. CFR Cluj 335. CS Universitatea Craiova 316. Astra Giurgiu 27.Dupa incheierea meciurilor din play-off, echipele calificate in cupele europene vor intra astfel in competitie, in sezonul 2017-2018:FC Viitorul - Campioana Romaniei in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, pe traseul campioanelor;FCSB - Vicecampioana Romaniei in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, pe traseul non-campioanelor;Dinamo - Ocupanta locului 3 in Liga I in turul al treilea preliminar al Ligii Europa;- CSU Craiova si Astra Giurgiu in turul al treilea preliminar al Ligii Europa sau in turul al doilea preliminar al Ligii Europa, in functie si de rezultatele din Cupa Romaniei, ambele echipe fiind calificate in semifinale;CFR Cluj nu are licenta pentru a evolua in cupele europene deoarece gruparea ardeleana este in insolventa.