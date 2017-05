Liga I: FC Viitorul invinge CFR Cluj si, conform LPF, este noua campioana a Romaniei

FCSB a invins CSU Craiova cu 3-0 si a terminat la egalitate de puncte cu FC Viitorul, 44. Insa, potrivit parerii oficialilor FCSB si potrivit interpretarii regulamentului de catre ei, la egalitate de puncte trebuie sa se tina cont de toate rezultatele directe, si din sezonul regulat si din play-off. In aceasta situatie, FCSB, care a invins CS Universitatea Craiova, scor 3-0, ar trebui sa fie campioana Romaniei. Inainte de acest meci, patronul bucurestenilor, Gigi Becali, a spus ca se va adresa TAS pentru a primi dreptate.

FCSB a incheiat editia 2016/2017 a Ligii I cu o victorie, scor 3-0 cu CSU Craiova, dar termina campionatul pe locul 2

Dinamo Bucuresti a remizat cu Astra Giurgiu, scor 1-1, si a incheiat sezonul pe locul 3

Gabi Iancu a marcat unicul gol al meciului, din penalti in minutul 65, el transformand lovitura de la 11 metri acordata dupa un fault al lui Larie asupra lui Coman.FC Viitorul: Rimniceanu - Benzar, Tiru, Boli, Ganea - N. Rosu (Iancu '52), Mladen (S. Radoi '61), Casap - Chitu, Tucudean, Morar (Coman '46). Antrenor: Gheorghe HagiCFR Cluj: Vitca - Rus, Larie, Horj, Peteleu - A. Muresan, Deac - Sarbu (Roman '69), Paun (Antal '66), Nouvier - Omrani (Sorsa '83). Antrenor: Vasile MiriutaCartonase galbene: Benzar '51, Tucudean '85 / Vitca '63, Deac '79Arbitri: George Catalin Gaman - Vasile Marinescu, Ciprian Florin Dansa - George RadulescuObservatori: Adrian Vidan, Bogdan BuhusAcesta este primul titlu de campioana a Romaniei pentru FC Viitorul.Formatia FCSB a invins, sambata, pe Arena Nationala, cu scorul de 3-0 (3-0), echipa CS Universitatea Craiova, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I, si a incheiat campionatul pe locul doi, scrie News.ro.Golurile au fost marcate de Alibec '18, '42 si Jakolis '44.1-0: Alibec a inscris din opt metri, trimitand in poarta mingea respinsa de Calancea la un sut al lui De Amorim.2-0: Acelasi Alibec a inscris din 11 metri, dupa o pasa de la Pintilii.3-0: Jakolis a marcat cu un sut din afara careului.FCSB: Nita - Enache, Balasa, Moke, Momcilovici - Boldrin, Pintilii (Achim '69) - Jakolis, Tanase, De Amorim (Ov. Popescu '52) - Alibec (Gnohere '75). Antrenor: Laurentiu ReghecampfCSU Craiova: Calancea - Dimitrov, Kelic, Barthe (Jazvici '12, Burlacu '72), Briceag - Mateiu, Screciu, Zlatinski - Baluta, A. Ivan, Bancu (Gustavo '82). Antrenor: Gheorghe MultescuCartonase galbene: Jakolis '48, Balasa '61, Ov. Popescu '77 / Bancu '23, Dimitrov '39, Jazvici '59Arbitri: Horatiu Fesnic - Ovidiu Artene, Vladimir Urzica - Marcel BirsanObservatori: Dan Victor Berbecaru, Ion CraiuEchipa FCSB a fost condusa de pe banca de antrenorul secund Anton Petrea, tehnicianul Laurentiu Reghecampf fiind suspendat. Reghecampf a urmarit partida in picioare de la o gura de acces in tribuna 0, alaturi de el fiind in repriza secunda si Mihai Stoica.Dupa ce a fost inlocuit, in minutul 75, Denis Alibec s-a dus la peluza ca sa ii salute pe fani. El s-a urcat pe gardul care desparte peluza de teren si a trecut alaturi de suporteri pentru cateva minute, la un moment dat luand si portavocea unui fan.La meci au asistat aproximativ 27.000 de spectatori.Echipa Dinamo Bucuresti a terminat la egalitate, sambata, pe teren propriu, scor 1-1 (1-1), cu formatia Astra Giurgiu, campioana en-titre, in ultima etapa a play-off-ului si a terminat sezonul pe locul trei in Liga I, noteaza News.ro.Astra a deschis scorul prin Ionita, in minutul 32, Dinamo reusind egalarea prin Nemec, in minutul 40.In minutul 14, Ionita a sutat din interiorul careului, Penedo a respins mingea in transversala, apoi balonul a lovit bara laterala si a fost retinut de portarul dinamovist.0-1: Budescu a patruns in partea stanga, a centrat cu exteriorul si Ionita a inscris cu latul de la 6 metri.1-1: Romera a centrat din partea dreapta si Nemec a restabilit egalitatea cu o lovitura de cap de la 5 metri.Dinamo Bucuresti: Penedo - Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip (Oliva '79) - Busuladzici (P. Petre '86) - Bumba (Rivaldinho '52), Mahlangu, Nistor, Palici - Nemec. Antrenor: Cosmin Contra.Astra Giurgiu: Lung - Al. Stan, Oros, Lovin (Nicoara '45), Pitian, Junior Morais - Al. Ionita (Balaure '72), Seto, Boubacar, Budescu - S. Bus (Florea '83). Antrenor: Marius Sumudica.Cartonase galbene: Romera '60 / Pitian '58, Junior Morais '71, Lung '87, Oros '90+3.Arbitri: Istvan Kovacs (central) - Alexandru Cerei, Marius Nicoara (asistenti) - Andrei Florin Chivulete (rezerva).Observatori: Aron Huzu, Viorel Anghelinei.La partida din Soseaua Stefan cel Mare au asistat 8.762 de spectatori.Galeria dinamovista de la Peluza Sud a afisat un banner pe care scria: "Cum sa ramana sansa la titlu vie, cu nasi, fini si caprele din Banie".