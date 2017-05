Cosmin Contra va ramane la Dinamo: Si-a prelungit intelegerea cu formatia din Stefan cel Mare

Antrenorul secund Ionel Tersinio Gane si preparatorul fizic Javi Reyes au semnat, de asemenea, contracte cu FC Dinamo Bucuresti pentru sezonul competitional 2017-2018.Cu Cosmin Contra la conducerea tehnica, FC Dinamo ocupa, inaintea ultimei etape, locul 3 in Liga 1, la doar doua puncte de ocupantele primelor doua pozitii in clasament, si va juca finala Cupei Ligii in acest sezon competitional.Contra a jucat 101 meciuri la Dinamo si marcat 8 goluri in Liga 1, intre anii 1996 si 1999. El a mai evoluat la Poli Timisoara, Alaves, AC Milan, Atletico Madrid, West Bromwich Albion si Getafe. Cosmin Contra a ajuns cu Alaves pana in finala Cupei UEFA din 2001, iar la Getafe a jucat de doua ori finala Cupei Spaniei (2007, 2008).Cosmin Contra a antrenat 7 echipe in cariera: Poli Timisoara (septembrie 2010-februarie 2011), Fuenlabrada (august 2012-octombrie 2012), Petrolul Ploiesti (octombrie 2012-martie 2014), Getafe (martie 2014-ianuarie 2015), Guangzhou R&F (ianuarie 2015-iulie 2015), Alcorcon (iunie 2016-octombrie 2016) si, din luna februarie, Dinamo Bucuresti.Ionel Tersinio Gane (45 de ani) a marcat 7 goluri in 15 meciuri la Dinamo in sezonul competitional 1998-1999. Antrenorul secund al dinamovistilor si-a inceput cariera de tehnician la Universitatea Craiova si a mai antrenat echipele FC Brasov, CS Turnu Severin, Corona Brasov, CS U Craiova, Petrolul Ploiesti si CSM Rm. Valcea.La 10 echipe a lucrat preparatorul fizic spaniol Javi Reyes (46 de ani): Granada, AD Ceuta, Albacete, Ejido, Huelva, Deportivo La Coruna, Athletic Bilbao, Diosgyor VTK, Almeria si Neftci Baku.Dinamo joaca sambata acasa cu Astra Giurgiu si are a treia sansa la titlu, dupa FC Viitorul (meci acasa cu CFR Cluj) si FCSB (meci acasa cu CSU Craiova).