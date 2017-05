​Liga 1: Ultima etapa - Viitorul, FCSB si Dinamo lupta pentru titlul de campioana a Romaniei

Castigatoarea campionatului va juca in in turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

Ocupanta locului 2 va juca in turul trei preliminar al Ligii Campionilor: non-campioane.

Locul trei din Liga 1 va juca in turul trei preliminar al Europa League.

Locul 4 va juca in turul doi preliminar al Europa League.

Castigatoarea cupei va juca in turul trei preliminar al Europa League.

Dinamo Bucuresti - Astra GiurgiuFC Viitorul - CFR ClujFCSB - CS U Craiova* meciurile vor putea fi urmarite in direct pe Digisport, Dolcesport si Look TV.Pentru a castiga titlul (conform regulamentului Ligii Profesioniste de Fotbal), FC Viitorul trebuie sa castige meciul cu CFR Cluj (celelalte rezultate nu vor mai conta).Pentru a castiga titlul, FCSB trebuie sa castige disputa cu CS U Craiova, in timp ce FC Viitorul nu trebuie sa treaca de CFR Cluj. De asemenea, mai exista varianta unei remize, Viitorul sa piarda cu formatia din Gruia, iar Dinamo sa nu castige cu Astra Giurgiu.Pentru a lua titlul, Dinamo trebuie sa castige disputa cu Astra Giurgiu, iar Viitorul si FCSB sa nu treaca de CFR Cluj, respectiv CS U Craiova.Ultima formatie care a pierdut titlul in ultima etapa (desi depindea doar de rezultatul sau) a fost FC National, in stagiunea 2001-2002. Formatia din Parcul cu Platani a pierdut cu U Craiova, in timp ce Dinamo a castigat cu FC Brasov, "cainii" cucerind trofeul.Se acorda trei puncte pentru victorie in Liga 1 incepand cu sezonul 1994-1995.Ultima data cand trei echipe aveau sanse de a castiga campionatul inainte de ultima etapa a fost in urma cu 39 de ani, atunci cand Steaua, FC Arges si Poli Timisoara s-au luptat pentru trofeu. Castig de cauza a avut formatia bucurestana.