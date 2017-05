​VIDEO Chelsea, noua campioana a Angliei, dupa 1-0 cu West Bromwich Albion

Unicul gol al meciului a fost marcat de Michy Batshuayi, in minutul 82.Cu o singura etapa inainte de finalul sezonului din Premier League, Chelsea are 87 de puncte, cu zece mai multe decat ocupanta locului doi, Tottenham.De asemenea, Chelsea mai are de disputat o restanta din runda cu numarul XXVIII, cu Watford, in timp ce in ultima etapa se va duela cu Sunderland (pe 21 mai).Chelsea a castigat titlul de campioana a Angliei in sezoanele 1954-1955, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010, 2014-2015 si 2016-2017.