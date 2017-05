Europa League: Ajax Amsterdam si Manchester United vor juca finala

Formatiile Ajax Amsterdam si Manchester United s-au calificat, joi seara, in finala Ligii Europa. Ajax a ajuns in ultimul act desi a fost invinsa cu scorul de 3-1 de Olympique Lyon in mansa secunda a semifinalelor (in tur, scorul a fost 4-1 pentru Ajax), potrivit news.ro. Manchester United a remizat, scor 1-1, cu Celta Vigo, intr-un meci arbitrat de Ovidiu Hategan (in tur a fost 1-0 pentru United).

La Manchester, au marcat Fellaini '17 pentru gazde si Roncaglia '85 pentru oaspeti.

In minutul 88, de la Manchester United a fost eliminat Bailly, iar de la Celta Vigo a fost eliminat Roncaglia.

Cele doua echipe au evoluat in urmatoarele formule:

Manchester United: Romero - Valencia, Bailly, Blind, Darmian - Fellaini, Herrera, Pogba - Lingard (Rooney '86), Mkhitaryan (Carrick '77), Rashford (Smalling '89). Antrenor: Jose Mourinho

Celta Vigo: Alvarez - Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Wass (Jozabed '46), Radoja (Bongonda '68), Hernandez - Aspas, Guidetti, Sisto (Beauvue '80). Antrenor: Eduardo Berizzo

Arbitrul Ovidiu Hategan a fost ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, de al patrulea oficial Radu Ghinguleac si de arbitrii aditionali Radu Petrescu si Sebastian Coltescu.

La partida de la Lyon, gazdele s-au impus cu scorul de 3-1, revenind de la 0-1, insa oaspetii au fost cei care s-au calificat. Au marcat Lacazette '45 (penalti), '45+1 si Ghezzal '81 pentru Olympique Lyon si Dolberg '27 pentru Ajax.

In minutul 84, de la Ajax Amsterdam a fost eliminat Viergever.

Cele doua echipe au evoluat in urmatoarele formule:

Olympique Lyon: Lopes - Morel (Rybus '74), Nkoulou, Diakhaby, Rafael - Tolisso, Gonalons - Valbuena (Ghezzal '77), Fekir, Cornet - Lacazette. Antrenor: Eduardo Berizzo

Ajax Amsterdam: Onana - Viergever, De Ligt, Sanchez, Veltman (Tete '65) - Klaassen, Schone (Van de Beek '59), Ziyech - Younes (Kluivert '82), Dolberg, Traore. Antrenor: Peter Bosz