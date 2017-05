WTA Madrid Simona Halep va evolua, vineri, in semifinale, su Sevastova; Ea va juca si la dublu, tot in semifinale, alaturi de Begu

Simona Halep, in semifinale la Madrid

Jucatoarea de tenis Simona Halep va evolua, vineri, nu inainte de ora 15.00, in semifinalele Madrid Open, turneu organizat de Ion Tiriac si dotat cu premii in valoare totala de 5.924.318 dolari, potrivit news.ro. Halep va juca in semifinale si la dublu, alaturi de Irina Begu.

Halep, cap de serie numarul 3 si locul 8 WTA, o va intalni pe jucatoarea letona de tenis Anastasija Sevastova, locul 22 WTA, in al doilea meci de pe arena Manolo Santana.

In semifinale la dublu, Simona Halep si Irina-Camelia Begu vor intalni perechea Timea Babos/Andrea Hlavackova (Ungaria/Cehia), cap de serie 5, in al doilea meci de pe terenul trei.

Sorana Cirstea (locul 83 WTA), beneficiara a unui wild-card, a ratat calificarea in semifinalele turneului de categorie "Premier Mandatory" de la Madrid, dupa ce a fost invinsa de Kristina Mladenovic (Franta, locul 17 WTA), cap de serie numarul 14, scor 6-4, 6-4.