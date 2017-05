Reghecampf ii raspunde lui Ionita: Du-te si stai la Rapid, du-te in liga patra, a cincea, daca suferi pentru ei/Ii reproseaza lui Danciulescu ca foloseste FCSB si nu Steaua

Tehnicianul FCSB, Laurentiu Reghecampf, i-a raspuns jucatorului Astrei, Alexandru Ionita, afirmand ca acesta ar trebui sa mearga la Rapid, in liga a patra sau a cincea, daca sufera pentru giulesteni, potrivit news.ro . Reghecampf nu considera normal ca un jucator sa planga si sa spuna ca si-ar da cinci ani din viata ca o echipa rivala sa nu ia titlul si sa-si doreasca sa marcheze contra FCSB pentru ca este crescut la Rapid.

"Cand m-am referit la cei de la Astra si am spus ca mi-e scarba, m-am referit ca nu se poate ca tu un jucator care esti legitimat si platit la Astra sa plangi dupa meci si sa spui ca esti crescut la Rapid. Bai, omule? Ce epoca traim? Am luat-o razna. Adevarat, am spus ca mi-e scarba inainte de meciul de luni, pentru ca stiam ce se intampla pentru ca si inaintea meciului cu Viitorul aceleasi declaratii la adresa FCSB sau Steaua. Nu exista ca eu sunt la Astra si imi apar sansele, pentru ca sunt platit. Nu sa incurc pe FCSB, pentru ca sunt crescut de Rapid. Fiecare om este liber sa aiba in suflet orice echipa, dar in momentul in care esti platit de o echipa nu ai cum sa iesi la televizor cu astfel de declaratii. Macar poti face asta in asa fel incat sa nu arati aceste lucruri, nu este normal. Pai, ce treaba avem noi cu Rapid sau cu jucatorii care au jucat la Rapid? Uite, Danciu a jucat la Steaua si la Dinamo, iar acum este conducator la Dinamo. In viata nu stii unde te poti duce. Nu ai cum sa joci anumite meciuri, sa spui ca tu te gandesti la un singur lucru doar ca FCSB sa nu ia campionatul, ca-ti dai cinci ani din viata pentru ca ai crescut la Rapid. A, daca spunea asta pentru ca-si doreste ca echipa Astra sa castige meciul si sa ia campionatul, era altceva, nu spunea nimeni nimic. Lupti pentru cine te plateste, ca nu te plateste Rapid Bucuresti. Nu te obliga nimeni sa faci fotbal, Ionita, du-te si stai la Rapid, du-te in liga patra, a cincea, daca suferi pentru ei. Dar eu nu vreau sa discut cu Ionita sau un jucator sau altul, nu ma cobor la nivelul lor.", a spus Reghecampf.

Reghecampf i-a reprosat si lui Danciulescu ca numeste echipa sa FCSB si nu Steaua, desi au stat impreuna in camera cand erau jucatori ai "ros-albastrilor". Danciulescu a replicat ca el considera FCSB continuatoarea Stelei si ca foloseste ambele denumiri.

Dupa meciul pierdut, scor 0-1, cu FCSB, atacantul Astrei Giurgiu, Alexandru Ionita, a plans in timpul interviului si a declarat ca si-ar fi dat cinci ani din viata numai sa marcheze impotriva Stelei, pentru a impiedica echipa patronata de Gigi Becali sa ia campionatul.

"Ca rapidist, stiu ce inseamna sa castige Steaua campionatul. Nu mi-am dorit si mereu asta mereu a fost o dezamagire si ... nu-mi gasesc cuvintele. Mi-as fi dorit sa dau gol si sa dau cinci ani din viata, numai ca sa nu ia Steaua campionatul. Nu o sa ajung acolo, nu m-am cerut niciodata la Steaua, domnul Becali a spus ca vrea sa ma ia acolo, dar nu m-am apucat de fotbal pentru bani, m-am apucat pentru tata si pentru Rapid. Mai am un si jumatate aici de contract", a declarat Ionita, luni seara, dupa meciul cu FCSB, scor 0-1, din ultima etapa a play-off-ului Ligii I.

Cu o etapa inainte de finalul play-off-ului, in care se va decide campioana, FCSB si FC Viitorul au cate 41 de puncte, iar Dinamo are 39.

In ultima etapa vor avea loc meciurile Dinamo - Astra, FCSB - CSU Craiova si FC Viitorul - CFR Cluj, sambata, de la aceeasi ora, 20.00.

FC Viitorul este singura echipa care depinde doar de ea in aceasta lupta in trei. Daca va obtine o victorie in ultima etapa, devine campioana Romaniei, in premiera.