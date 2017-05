LIVESCORE Atletico Madrid - Real Madrid 2-0 (Rep I)/ Doua goluri in patru minute pentru echipa lui Diego Simeone - 16' Antoine Griezmann inscrie din penalty

14' Penalty pentru Atletico! Varane il faulteaza in careu pe Torres, iar Cüneyt Çakır acorda lovitura de la 11 metri pentru trupa lui Diego Simeone7' Echipa lui Diego Simeone cere penalty, dupa ce Carrasco a cazut in careu de langa Casemiro. Centralul turc a lasat insa jocul sa continue6' Oblak are o parada formidabila la lovitura de cap a lui Casemiro1' A inceput meciul dintre Atletico si Real. Aceasta este ultima partida europeana care se disputa pe "Vicente Calderon", Atletico urmand sa evolueze pe o noua arena. "Galacticii" au avut lovitura de start.*Sursa foto: Twitter/ Atletico MadridOblak - Gimenez, Savic, Godin, Luis - Koke, Gabi, Saul, Carrasco - Torres, Griezmann. Antrenor: Diego Simeone.Navas - Danilo, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Benzema, Ronaldo, Isco. Antrenor: Zinedine Zidane.Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenti) - toti din Turcia.Campioana Europei s-a impus categoric in prima mansa, scor 3-0, toate golurile purtand semnatura lui Cristiano Ronaldo.Niciodata in istoria Champions League nu s-a intamplat ca o echipa sa revina dupa ce a pierdut prima mansa la mai mult de doua goluri diferenta.Atletico Madrid este neinvinsa pe teren propriu in semifinalele competitiei, avand patru victorii si o remiza.Real si Atletico s-au mai intalnit de patru ori in competitiile europene, "albii" avand castig de cauza de fiecare data.Prima confruntare a avut loc in semifinalele editiei 1958/59, 2-1 dupa o rejucare (Real Madrid - Atletico 2-1, Atletico - Real Madrid 1-0). In sezonul 2013/2014, Realul s-a impus cu 4-1 in finala cu Atletico Madrid, dupa prelungiri. In 2014/2015, Real si-a eliminat rivala in sferturi, dupa 0-0 si 1-0. In sezonul trecut, Atletico a fost invinsa in ultimul act al competitiei, scor 5-3 dupa loviturile de departajare (1-1 dupa prelungiri).Atletico Madrid: trei victorii, doua infrangeri (0-3 cu Real Madrid, 0-1 cu Villarreal)Real Madrid: patru victorii si o infrangere (2-3 cu Barcelona).Atletico Madrid si Real Madrid, ultimele 24 de intalniri directe: 8 victorii Atletico, 10 Realul, 6 remize, golaveraj 26-34.Juventus e prima echipa calificata in finala competiei, dupa ce a trecut in dubla mansa de AS Monaco, scor 4-1 (2-0 si 2-1).Finala Champions League va avea loc la 3 iunie, la Cardiff.