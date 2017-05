LIVESCORE Juventus - AS Monaco 0-0 (Rep I)

Juventus s-a impus in fata lui Monaco in Champions League in semifinalele din editia 1997/ 1998 si in sferturile din stagiunea 2014/ 2015.

Este prima semifinala pentru AS Monaco in CL din 2004, atunci cand formatia din Ligue 1 a disputat ultimul act al competitiei (a cedat in fata lui FC Porto).

9' Khedira se accidenteaza si este inlocuit de Claudio Marchisio7' AS Monaco pare hotarata sa intoarca rezultatul din meciul tur. Falcao trimite puternic de la distanta, mingea trece insa peste poarta aparata de Buffon5' Inceput excelent de partida pentru echipa lui Leonardo Jardim. Mbappe trimite in bara cu un sut din unghi, mingea revine la Falcao, insa tusierul semnalizeaza pozitie de ofsaid1' A inceput semifinala dintre Juventus si AS Monaco. Monegascii au avut lovitura de startBuffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic - Dani Alves, Dybala, Mandzukic - Higuain. Antrenor: Massimiliano Allegri.Subasic - Sidibe, Glik, Jemerson, Raggi - Dirar, Moutinho, Bakayoko, Silva - Falcao, Mbappe. Antrenor: Leonardo Jardim.Björn Kuipers (central), Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (asistenti) - toti din Olanda.In partida de pe "Stade Louis II", Juventus s-a impus cu 2-0, ambele goluri fiind semnate de Gonzalo Higuain.Pentru "Batrana Doamna" a fost doar a doua victorie in 12 meciuri jucate in deplasare in semifinalele Champions League. Italienii au o defensiva de fier, ramanand doar cu doua goluri primite dupa 11 partide disputate in actualul sezon al competitiei. Juventus nu a primit gol in Liga Campionilor de 621 de minute.Echipa lui Massimiliano Allegri este la un pas distanta de un noua finala in cea mai importanta competitie inter-cluburi, dupa ce in 2015 a fost invinsa in ultimul act de Barcelona, scor 3-1.Juventus: doua victorii, trei remize (1-1 cu FC Torino, 2-2 cu Atalanta, 0-0 cu Barcelona, in sferturile Champions League).AS Monaco: trei victorii, doua infrangeri (0-2 cu Juventus, 0-5 cu PSG, in semifinalele Cupei Frantei).Victorii Juventus: 3Victorii AS Monaco: 1Remize: 1Golaveraj: 9-4 pentru Juventus