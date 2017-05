Ionita, plangand: Mi-as da cinci ani din viata, numai sa nu ia Steaua campionatul

Atacantul Astrei Giurgiu, Alexandru Ionita, a plans in timpul interviului acordat dupa meciul cu FCSB, pierdut cu 0-1. Printre lacrimi, el a declarat ca si-ar fi dat cinci ani din viata numai sa marcheze impotriva Stelei, penru a impiedica echipa patronata de Gigi Becali sa ia campionatul, potrivit news.ro.



"Nu stiu cine ia titlul. Ma scuzati, nu pot sa vorbesc... Am pierdut prea usor, au ajuns de doua ori la poarta. Nu pot sa-mi explic, mi-am dorit foarte mult sa marchez, sa fac ceva sa castig meciul asta, dar ne-au batut. Nu am cuvinte sa spun cat de rau imi pare. Am vrut sa le dam peste nas tuturor, sa facem macar un egal astazi, dar din pacate nu am reusit. Ce pot sa fac mai mult? Am alergat, am bagat piciorul in contra, eram in stare sa bag si capul, la fel cum a facut Taka (n.r. - Takayuki Seto), dar arbitrii se intorc cu spatele. I-a dat clar cu cotul, i-a aratat ca are sange si nu stiu, numai noua ni se intampla asta. Ce putem sa mai spunem? Noi am jucat foarte bine, am avut ocazii, dar nu a vrut sa intre mingea, am primit gol prea usor si noi nu am reusit sa egalam, din pacate pentru noi. Noi trebuia sa-i impiedicam astazi si sa le facem un culoar cat mai usor Viitorului sa castige campionatul/ Ca rapidist, stiu ce inseamna sa castige Steaua campionatul. Nu mi-am dorit si mereu asta mereu a fost o dezamagire si ... nu-mi gasesc cuvintele. Mi-as fi dorit sa dau gol si sa dau cinci ani din viata, numai ca sa nu ia Steaua campionatul. Nu o sa ajung acolo, nu m-am cerut niciodata la Steaua, domnul Becali a spus ca vrea sa ma ia acolo, dar nu m-am apucat de fotbal pentru bani, m-am apucat pentru tata si pentru Rapid. M-am am un si jumatate aici de contract", a declarat Ionita.

Formatia FCSB a invins, luni seara, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, in ultimul meci al etapei a noua din play-off-ul Ligii I, si, inaintea rundei care va decide campioana, este lider in clasament, la egalitate de puncte cu FC Viitorul. Si a treia clasata, Dinamo, are sanse la titlu, diferenta dintre aceasta si primele formatii din ierarhie fiind de doua puncte.

La Giurgiu, golul a fost marcat de Gnohere '12.

Cu o etapa inainte de finalul play-off-ului, in care se va decide campioana, FCSB si FC Viitorul au cate 41 de puncte, iar Dinamo are 39.

In ultima etapa vor avea loc meciurile Dinamo - Astra, FCSB - CSU Craiova si FC Viitorul - CFR Cluj, sambata, de la aceeasi ora, 20.00.

FC Viitorul este singura echipa care depinde doar de ea in aceasta lupta in trei. Daca va obtine o victorie in ultima etapa, devine campioana Romaniei, in premiera.