Liga I Astra - FCSB 0-1/ Titlul se decide in ultima etapa intre Viitorul, FCSB si Dinamo/ Trupa lui Hagi, campioana daca invinge Clujul

Formatia FCSB a invins, luni seara, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, in ultimul meci al etapei a noua din play-off-ul Ligii I, si, inaintea rundei care va decide campioana, este lider in clasament, la egalitate de puncte cu FC Viitorul, dar echipa lui Hagi are avantajul meciurilor direct.Si a treia clasata, Dinamo, are sanse la titlu, diferenta dintre aceasta si primele formatii din ierarhie fiind de doua puncte.

La Giurgiu, golul a fost marcat de Gnohere '12.

0-1: Gnohere a inscris din patru metri, dupa o centrare a lui Alibec.

Astra Giurgiu: Silviu Lung - Oros (Boubacar '57), Fabricio, Sapunaru, Nicoara (Belu '82) - Al. Stan, Takayuki, Al. Ionita - Budescu - Bus, D. Niculae (Florea '56). Antrenor: Marius Sumudica.

FCSB: Nita - Pleasca, Balasa (Tamas '77), Moke, Momcilovici - Popescu (Achim '56), Boldrin - Jakolis, Alibec, Tanase - Gnohere (Muniru '46). Antrenor: Laurentiu Reghecampf.

Cartonase galbene: Nicoara '43, Fabricio '74, Florea '76, Bus '82 / Ov. Popescu '9, Balasa '69, Jakolis '73, Tamas '80, Nita '86, Pleasca '90+4

Arbitri: Alexandru Tudor - Mircea Orbulet, Ciprian Dansa - George Radulescu

Observatori: Liviu Ciubotariu, Catalin Popa

Tehnicianul FCSB, Laurentiu Reghecampf, suspendat, a urmarit meciul din tribuna. Echipa a fost condusa de pe banca de secundul Anton Petrea.

In dreptul sectorului de tribuna rezervat fanilor oaspetilor, a fost afisat un banner cu mesajul: "31 de ani de glorie si onoare, Nostradamus se insala, Steaua nu moare", cu trimitere la coregrafia suporterilor dinamovisti de la derbiul de pe Arena Nationala (chipul lui Nostradamus si mesajul "Din dorinta unora care nu au inteles fenomenul fotbal, Steaua va disparea").

Cu o etapa inainte de finalul play-off-ului, in care se va decide campioana, FCSB si FC Viitorul au cate 41 de puncte, iar Dinamo are 39.

In ultima etapa vor avea loc meciurile Dinamo - Astra, FCSB - CSU Craiova si FC Viitorul - CFR Cluj, sambata, de la aceeasi ora, 20.00.