​CM 2018, preliminarii: Romania vs Armenia se va disputa pe "Arena Nationala"

"Aceasta este dorinta noastra, iar in acest sens am informat si UEFA, meciul cu Armenia se va disputa pe Arena Nationala. Sigur vom avea sustinerea publicului, de fiecare data cand echipa nationala a jucat fie in Bucuresti, fie la Cluj, suporterii au fost alaturi de noi. Echipa Romaniei va merge peste tot prin tara si, cu siguranta, va fi iubita, indiferent de rezultate" -Ultimul meci disputat de tricolori pe "Arena Nationala" a avut loc pe 11 noiembrie 2016, atunci cand Romania a fost invinsa de-o maniera categorica de Polonia, scor 3-0.

Dupa incidentele de la meciul cu Polonia, Romania nu a avut voie sa joace urmatorul meci pe "Arena Nationala", disputa cu Danemarca (0-0), avand loc pe "Cluj Arena" (in data de 26 martie 2017).

¬ 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - Romania (ora 21:45)¬ 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, Romania - Armenia (ora 21:45)¬ 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Romania, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)¬ 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, Romania - Kazahstan (ora 21:45)¬ 8 octombrie 2017: Danemarca - Romania, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Armenia - Kazahstan 2-0Muntenegru - Polonia 1-2Romania - Danemarca 0-01. Polonia (12-6) 13 puncte2. Muntenegru (10-6) 73. Danemarca (7-5) 75. Armenia (6-10) 66. Kazahstan (3-13) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.