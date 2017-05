Romario Benzar (Viitorul): "Noi si daca jucam cu o echipa de liga a treia si castigam se spune ca e blat"

"Daca batem e blat, daca nu batem, e blat. Ce ar trebui sa facem? Noi facem numai blaturi, la alte meciuri nu va uitati?. Ar fi extraordinar sa fim campioni, am avut evolutii bune si am fost mult pe locul 1. Noi si daca jucam cu Liga a III-a e blat, suntem obisnuiti sa ni se ia din merite", a declarat Benzar la Digisport.Formatia FC Viitorul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CS Universitatea Craiova, in etapa a IX-a a play-off-ului, si a revenit pe primul loc in Liga I.Unicul gol al meciului a fost reusit de Florinel Coman, in minutul 51, cu un sut din interiorul careului.FC Viitorul are 41 de puncte in clasament, cu doua mai multe ca Dinamo, si trei mai multe ca FCSB, care joaca, luni, in deplasare, cu Astra.In ultima etapa vor avea loc meciurile Dinamo-Astra, FCSB - CSU Craiova si FC Viitorul - CFR Cluj, sambata, 13 mai, de la aceeasi ora, 20.00.