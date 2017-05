VIDEO Juventus - FC Torino 1-1/ Higuain a salvat un punct in prelungiri

Oaspetii au deschis scorul prin Ljajici, in minutul 52, gazdele reusind egalarea prin Higuain, in minutul 90+2.In mintul 57, Acquah a fost eliminat pentru cumul de cartonase.Napoli - Cagliari 3-1Partidele Udinese - Atalanta Bergamo, Empoli - Bologna, Pescara - FC Crotone, Sassuolo - AC Fiorentina, Genoa - Internazionale Milano, Chievo Verona - US Palermo, Lazio Roma - Sampdoria Genova si AC Milan - AS Roma se vor disputa duminica.1. Juventus 85 (+ un joc)2. Napoli 77 (+ un joc)3. AS Roma 754. Lazio 675. Atalanta 64 etc.