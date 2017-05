Liga 1, play-off: CFR Cluj - Dinamo 0-3/Echipa lui Cosmin Contra a urcat pe primul loc in clasament

Golurile invingatorilor au fost marcate de Filip '50, Hanca '87 si Bumba '90+7 din penalti.0-1: Palici a aruncat un balon peste apararea adversa, Marc a scapat balonul din brate dupa o ciocnire cu Filip si fundasul dinamovist a inscris in poarta goala cu un sut de la 9 metri.0-2: Mahlangu i-a pasat lui Hanca si acesta l-a driblat spectaculos pe Larie si a inscris cu un sut plasat de la 11 metri lateral stanga.0-3: Bumba a transformat penaltiul acordat de arbitrul Marius Avram pentru faultul in careu comis de Andrei Muresan asupra lui Bawab.In minutul 90+7, imediat dupa ce Bumba a stabilit scorul final, fundasul Tiago Lopes (CFR Cluj) a primit al doilea cartonas galben si implicit pe cel rosu.CFR Cluj: T. Marc - Tiago Lopes, Larie, A. Muresan, Camora - L. Rus (Nascimento '88), C. Deac - Omrani, Paun (Sarbu '74), Nouvier - Bud (Antal '80). Antrenor: Vasile Miriuta.Dinamo Bucuresti: Penedo - Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip - Busuladzici, Mahlangu - Hanca (Bumba '88), Palici (Bawab '90+2), Nistor - Nemec (Rivaldinho '90). Antrenor: Cosmin Contra.Cartonase galbene: Camora '24, Paun '50, Tiago Lopes '73, '90+7 / Palici '63, Penedo '83, Nemec '90.Cartonas rosu: Tiago Lopes '90+7.Arbitri: Marius Avram (central) - Adrian Ghinguleac, Daniel Mitruti (asistenti) - Marcel Birsan (rezerva).Observatori: Marian Ivan, Eduard Dumitrescu.Jucatorii dinamovisti au iesit pe teren cu tricouri negre inscriptionate cu chipul camerunezului Patrick Ekeng, decedat in urma cu un an in timpul unui meci cu FC Viitorul. Inainte de inceperea partidei s-a tinut un moment de reculegere in memoria fostului fotbalist dinamovist.Partida a fost intrerupta cateva momente dupa marcarea primului gol, deoarece portarul Traian Marc a cazut la pamant dupa ce galeria dinamovista a aruncat in apropierea sa cu o petarda. Marc a putut continua partida.Partida CS U Craiova - Viitorul se va disputa duminica, iar meciul dintre Astra Giurgiu si FCSB va avea loc luni.