VIDEO Barcelona - Villarreal 4-1/ Catalanii se mentin pe primul loc

Golurile invingatorilor au fost marcate de Neymar '21, Messi '45, '82 din penalti si L. Suarez '69, in timp ce pentru oaspeti a inscris Bakambu, in minutul 32.Partida Granada - Real Madrid se va disputa in aceasta seara, mecurile Deportivo Alaves - Athletic Bilbao, FC Valencia - Osasuna Pamplona, Deportivo La Coruna - Espanol Barcelona si Malaga - Celta Vigo vor avea loc duminica, iar intalnirea Leganes - Betis Sevilla este programata luni.1. Barcelona 84 puncte2. Real Madrid 81 (- doua jocuri)3. Atletico Madrid 744. Sevilla 695. Villarreal 63 etc.