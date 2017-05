Rapid ar putea reveni in Liga 1: Primaria Voluntari vrea sa preia marca si palmaresul gruparii din Giulesti

Consiliul Local si Primaria Voluntari ar urma sa puna pe ordinea de zi in perioada imediat urmatoare propunerea de preluare a marcii si palmaresului Fotbal Club Rapid SA. Aceasta societate se afla in faliment dupa ce anul trecut instanta a respins prelungirea perioadei de insolventa si astfel echipa de fotbal a fost eliminata din toate competitiile.Marca si palmaresul clubului ar urma sa fie achizitionate in schimbul unei sume de bani care ar ajunge la creditorii firmei falimentare.Clubul Rapid Bucuresti a fost infiintat in anul 1923 si are in palmares 3 titluri in Liga 1 (ultimul in 2003), 13 Cupe ale Romaniei (ultima in 2007) si 4 Supercupe ale Romaniei (ultima in 2007), o Cupa a Ligii (1994) si doua Cupe Balcanice (1965, 1966).