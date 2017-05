​VIDEO Sevilla  - Real Sociedad 1-1/ Andaluzii se indeparteaza de podium

In minutul 41 al confruntarii de pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, Pablo Sarabia a deschis scorul pentru gazde. Carlos Vela a stabilit scorul final in minutul 61.Cu doua etape inainte de finalul sezonului, Sevilla ocupa locul patru in clasament, la o distanta de doua puncte fata de Atletico Madrid (locul trei), care are si un joc mai putin disputat.Real Sociedad se gaseste pe pozitia a saptea, cu 62 de puncte.1. Barcelona 812. Real Madrid 813. Atletico Madrid 714. Sevilla 69 (+ un joc)5. Villarreal 63 etc.