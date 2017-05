Liga 1: Laurentiu Reghecampf, suspendat doua jocuri de Comisia de Disciplina - Nu va mai sta pe banca pana la finalul campionatului

"In baza art. 65.a, se sanctioneaza dl. Reghecampf Laurentiu (antrenor FCSB) cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 4.500 lei. Conform art. 53.1 din RD, antrenorul Reghecampf Laurentiu se sanctioneaza cu suspendare pentru doua jocuri si i se aplica o penalitate sportiva de 320 lei; In conformitate cu prevederile art. 45.1 din Regulamentul Disciplinar, antrenorul Reghecampf Laurentiu va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv suspendare pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 4.500 lei",In minutul 90+7, tehnicianul Laurentiu Reghecampf a fost trimis in tribuna pentru proteste la adresa arbitrajului.In urma incidentelelor de la partida Dinamo - Steaua, membrii comisiei au decis sanctionarea celor doua cluburi cu amenzi de 50.625 de lei, respectiv 22.500 de lei."In baza art. 82.1, coroborat cu art. 82.3.e si art. 83.2.f, cu aplicarea art. 12, 14 bis si 15 din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo 1948 cu o penalitate sportiva de 30.000 lei si avertisment; In baza art. 82.1, coroborat cu art. 82.3.a si 83.2.d din Regulamentul Disciplinar, se sanctioneaza clubul FC Dinamo 1948 cu o penalitate sportiva de 50.625 lei; In conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Dinamo 1948 va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv o penalitate sportiva de 50.625 lei. In baza art. 82.2, coroborat cu art.82.3.a si 83.2.d din Regulamentul Disciplinar, se sanctioneaza clubul FCSB cu o penalitate sportiva de 22.500 lei; In baza art. 83.7 din RD, clubul FCSB se sanctioneaza cu o penalitate sportiva de 15.000 lei; In conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FCSB va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv o penalitate sportiva de 22.500 lei",Meciul Dinamo - FCSB, din cadrul etapei a VIII-a a play-off-ului Ligii I, a fost intrerupt la scurt timp dupa start timp de aproximativ zece minute, dupa ce fanii dinamovisti au aruncat cu role de hartie in teren in zona portii aparate de Nita.Pe parcursul partidei, atat jucatorii dinamovisti, cat si cei ai formatiei FCSB au reclamat ca au fost loviti cu obiecte aruncate de suporteri din tribune.