Europa League:, semifinale: Manchester United a invins in deplasare Celta Vigo, scor 1-0

Echipa engleza Manchester United a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia spaniola Celta Vigo, in prima mansa a semifinalelor Ligii Europa, potrivit news.ro. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Rashford, in minutul 67.Celta Vigo: Sergio Alvarez - Hugo Mallo (Beauvue '90+1), Cabral, Roncaglia, Jonny Castro - Radoja, Pablo Hernandez - Iago Aspas, Wass (Jozabed '74), Pione Sisto - Guidetti. Antrenor: Eduardo Berizzo.Manchester United: Romero - Valencia, Bailly, Blind, Darmian - Fellaini, Ander Herrera, Pogba - Lingard, Rashford (Martial '80), Mkhitarian (Young '78, Smalling '89). Antrenor: Jose Mourinho.Cartonase galbene: Hugo Mallo '66 / Fellaini '33, Pogba '85.Arbitri: Serghei Karasev (central) - Anton Averianov, Tihon Kalugin (asistenti) - Serghei Laposkin, Serghei Ivanov (aditionali) - Igor Demesko (rezerva) - toti Rusia.Partida retur se va disputa la 11 mai.