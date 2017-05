Inca un transfer de marca reusit de chinezi: Diego Costa lasa Chelsea pentru Tianjin Quanjian

Atacantul a fost convins sa lase fotbalul din Europa pentru un salariu de 30 de milioane de euro pe sezon...De asemenea, Chelsea va incasa aproximativ 90 de milioane de euro pentru a-l lasa pe Diego Costa sa plece in campionatul de fotbal din China.Jurnalistii de la AS ii citeaza pe cei de la Cadena SER, in emisiunea "El Larguero" vorbindu-se pentru prima data de transferul lui Diego Costa in China.Jorge Mendes (agentul lui Diego Costa) a fost vazut alaturi de atacant intr-un restaurant din Londra, acolo unde s-a intalnit cu mai multi oficiali ai celor de la Tianjin Quanjian.Printre altii, la Tianjin Quanjian mai evolueaza Alexandre Pato (fost AC Milan si Villarreal) si Axel Witsel (a fost pregatit la Zenit St. Petersburg de Mircea Lucescu).Diego Costa (28 de ani) a ajuns la Chelsea de la Atletico Madrid, in 2014, in schimbul atacantului formatia de pe "Stamford Bridge" platind 38 de milioane de euro.