​LIVESCORE AS Monaco vs Juventus 0-1 (Rep I)/ 29' Gonzalo Higuain a deschis scorul

Juventus s-a impus in fata lui Monaco in Champions League in semifinalele din editia 1997/ 1998 si in sferturile din stagiunea 2014/ 2015.

Este prima semifinala pentru AS Monaco in CL din 2004, atunci cand formatia din Ligue 1 a disputat ultimul act al competitiei (a cedat in fata lui FC Porto).

19' O noua ocazie pentru monegasci! Radamel Falcao reia cu capul, dar Buffon intervine si trimite mingea in corner16' Centrare in fata portii pentru Mbappe, care trimite din prima, insa Buffon are un reflex incredibil si respinge12' Mbappe bifeaza prima ocazie pentru AS Monaco. Lovitura sa de cap este insa pe directia lui Buffon, iar portarul italian prinde fara nicio emotie. Gianluigi Buffon se afla la partida cu numarul 100 in Champions League11' Juventus are prima ocazie importanta a meciului, insa Gonzalo Higuain a ratat interceptia la centrarea lui Dani Alves1' A inceput partida de pe "Stade Louis II". Juventus a avut lovitura de startSubasic - Dirar, Glik, Jemerson, Sidibe - Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar - Falcao, Mbappe. Antrenor: Leonardo Jardim.Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Marchisio - Dani Alves, Dybala, Mandzukic - Higuain. Antrenor: Massimiliano Allegri.Antonio Mateu Lahoz (Spania), ajutat de asistentii Pau Cebrian Devis si Javier Rodriguez.AS Monaco a bifat patru victorii si o infangere in ultimele cinci dispute (a pierdut cu PSG in Cupa Frantei, scor 0-5).De cealalta parte, Juventus a inregistrat trei victorii si doua remize in ultimele meciuri jucate (2-2 cu Atalanta si 0-0 cu Barcelona, pe Camp Nou).Monegascii au marcat de 21 de ori in acest sezon al Ligii Campionilor, iar Juventus a primit doar doua goluri (de la Sevilla si de la Olympique Lyon), nici unul in fazele eliminatorii (optimi si sferturi).Ultimele patru meciuri - o victorie Monaco, doua pentru Juventus si o remiza. Golaveraj: 4-7.AS Monaco - Toulouse 3-1(Glik 49, Mbappe 64, Lemar 75 - Toivonen 46)Atalanta - Juventus 2-2(Conti 45, Freuler 89 - Spinazzola 50 autogol, Dani Alves 83).