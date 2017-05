Diego Simeone, dupa 0-3 cu Real Madrid:"Continui sa cred ca avem o sansa"

"In prima repriza ambele echipe au fost imprecise si a existat sentimentul de pericol. Erorile pe care le-am facut nu ne-au permis sa avansam jocul. Ei au marcat, in timp ce noi am ratat o mare ocazie prin Gameiro. In partea a doua nu am jucat deloc in profunzime, nu ne-am creat ocazii si am lasat foarte multe spatii. Trebuie sa uitam acest meci. Sambata vom juca in campionat si fotbalul este minunat deoarece intotdeauna se intampla lucruri neasteptate. Continui sa cred ca avem o sansa. Adversarul a fost mai bun, mai ales la finalizare, si trebuie felicitat. Ne vom juca sansele, asa mici cum sunt" -"Emotiile ca jucator si ca antrenor sunt complet diferite. Astazi am vazut ceva nebunesc. Sunt fericit cu ceea ce fac si cu ceea ce realizez in fiecare zi. Nu stiu daca este cel mai bun meci de cand sunt antrenor, dar este un meci mare. Niciodata nu este usor sa inscrii trei goluri. Prima jumatate de ora am reusit un fotbal fantastic. Sunt incantat de jocul nostru, iar faptul ca am marcat trei goluri fara sa primim vreunul ne ajuta in privinta calificarii. Inca nu am castigat nimic, nici Liga Campionilor, nici campionatul, si cred ca nu vom fi euforici. Cristiano Ronaldo are golul in sange si de aceea este unic" -Golurile disputei de pe "Santiago Bernabeu" au fost marcate de Cristiano Ronaldo (10', 73' si 86'). Meciul retur va avea loc pe "Vicente Calderon", in data de 10 mai 2017.