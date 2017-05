Champions League, semfinale: AS Monaco - Juventus/ Mai face surpriza Monaco inca o "victima" de calibru?

Juventus s-a impus in fata lui Monaco in Champions League in semifinalele din editia 1997/ 1998 si in sferturile din stagiunea 2014/ 2015.

Este prima semifinala pentru AS Monaco in CL din 2004, atunci cand formatia din Ligue 1 a disputat ultimul act al competitiei (a cedat in fata lui FC Porto).

MonacoStade Louis II"Antonio Mateu Lahoz (Spania), ajutat de asistentii Pau Cebrian Devis si Javier Rodriguez.Dolcesport, Protv (21:45)AS Monaco a bifat patru victorii si o infangere in ultimele cinci dispute (a pierdut cu PSG in Cupa Frantei, scor 0-5).De cealalta parte, Juventus a inregistrat trei victorii si doua remize in ultimele meciuri jucate (2-2 cu Atalanta si 0-0 cu Barcelona, pe Camp Nou).Ultimele patru meciuri - o victorie Monaco, doua pentru Juventus si o remiza. Golaveraj: 4-7.Subasic - Mendy, Jemerson, Glik, Toure - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Mbappe, Falcao.Boschilia, Carrillo (accidentati)Buffon - Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Marchisio - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain.Khedira (suspendat), Pjaca, Rugani (accidentati)."Juventus are un adevarat cult al victoriei. Vom intalni o echipa foarte bine pregatita din punct de vedere fizic si psihic. De asemenea, apararea este unul din punctele lor forte. Vom avea nevoie sa pasam rapid, sa nu le dam prea mult timp de gandire" -"Sper sa devenim prima echipa care reuseste sa o invinga pe Monaco pe propriul teren in acest sezon. Joaca un fotbal direct, au multe ocazii si au jucatori de valoare. Sunt o echipa diferita de cea pe care am intalnit-o acum doi ani de zile. Vom avea nevoie de multa concentrare si inspiratie" -AS Monaco - Toulouse 3-1(Glik 49, Mbappé 64, Lemar 75 - Toivonen 46)Atalanta - Juventus 2-2(Conti 45, Freuler 89 - Spinazzola 50 autogol, Dani Alves 83).