​LIVESCORE Real Madrid vs Atletico Madrid 1-0 (Rep I)/ 10' Cristiano Ronaldo deschide scorul

24' Modric suteaza puternic de la marginea careului, mingea trece milimetric pe langa bara17' Oblak are o parada exceptionala la lovitura de cap a lui Varane. Vine imediat si replica jucatorilor lui Diego Simeone, insa Keylor Navas intervine foarte bine si il blocheaza pe Gameiro16' Centrare a lui Marcelo, mingea este deviata in corner de un jucator al lui Atletico, iar suporterii Realului au cerut penalty pentru un hent7' Ocazie uriasa pentru Real Madrid! Carvajal patrunde in careu, Oblak respinge, iar apoi Benzema nu reuseste sa trimita mingea in plasa din cativa metri4' Cristiano Ronaldo incearca un sut de la mare distanta, cu piciorul stang. Mingea se duce mult peste poarta1' A inceput meciul. Atletico Madrid a avut lovitura de startK. Navas - Carvajal, S. Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Isco, Benzema, C. Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.Rezerve: Casilla, Nacho, James, Kovacic, L. Vazquez, Asensio, Morata.Oblak - Lucas, Savic, Godin, Filipe Luis - Koke, Gabi, Saul, Carrasco - Griezmann, Gameiro. Antrenor: Diego Simeone.Rezerve: Moya, Tiago, Torres, A. Correa, Thomas, Gaitan, A. Rodriguez.Martin Atkinson (Anglia), ajutat de Stephen Child si Stuart Burd (asistenti).Real si Atletico s-au mai intalnit de patru ori in competitiile europene, "albii" avand castig de cauza de fiecare data.Prima confruntare a avut loc in semifinalele editiei 1958/59, 2-1 dupa o rejucare (Real Madrid - Atletico 2-1, Atletico - Real Madrid 1-0). In sezonul 2013/2014, Realul s-a impus cu 4-1 in finala cu Atletico Madrid, dupa prelungiri. In 2014/2015, Real si-a eliminat rivala in sferturi, dupa 0-0 si 1-0. In sezonul trecut, Atletico a fost invinsa in ultimul act al competitiei, scor 5-3 dupa loviturile de departajare (1-1 dupa prelungiri).In meciurile din actuala editie a campionatului Spaniei, Real Madrid a castigat partida de pe "Vicente Calderon", scor 3-0, iar meciul de pe "Santiago Bernabeu" s-a terminat la egalitate, scor 1-1.Real Madrid va disputa in aceasta seara a saptea semifinala consecutiva in Champions League, un record absolut al intrecerii. Va fi, de asemenea, a 12 a prezenta in penultimul act al competitiei pentru "albi", tot un record (cu o semifinala mai mult decat FC Barcelona).Real Madrid si Atletico Madrid, ultimele 23 de intalniri directe: 9 victorii Realul, 8 Atletico, 6 remize, golaveraj 31-26.