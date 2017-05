Zlatan Ibrahimovic, operat cu succes in SUA - Recuperarea va dura mai multe luni

Interventia chirurgicala a fost realizata de medicii Freddie Fu si Volker Musahi, iar jucatorul nu va acorda niciun interviu in aceasta perioada, a anuntat impresarul Mino Raiola, citat de Le Figaro.Zlatan Ibrahimovic a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate de la genunchi in partida cu Anderlecht Bruxelles, scor 2-1 dupa prelungiri, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Europa, din 20 aprilie.Ibrahimovic, in varsta de 34 de ani, mai are contract cu Manchester United pana la finalul sezonului.