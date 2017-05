Champions League, semifinale: Real Madrid vs Atletico Madrid/ Reuseste Atleti sa rupa "blestemul" blanco?

Real Madrid va disputa in aceasta seara a saptea semifinala consecutiva in Champions League, un record absolut al intrecerii. Va fi, de asemenea, a 12 a prezenta in penultimul act al competitiei pentru "albi", tot un record (cu o semifinala mai mult decat FC Barcelona).

Galacticii sunt neinvinsi in ultimele 15 meciuri disputate in competitiile europene.

Cele doua mari rivale se vor intalni pentru a cincea oara in competitiile europene.

Realul a invins-o pe Atletico in ultimele doua finale disputate (2014 si 2016).

Va fi semifinala cu numarul 28 pentru Real Madrid in intrecerile europene.

Cele doua rivale au remizat in aprilie, scor 1-1, pe "Santiago Bernabeu" in Primera Division.

Real Madrid si Atletico Madrid, ultimele 23 de intalniri directe: 9 victorii Realul, 8 Atletico, 6 remize, golaveraj 31-26.

Dolcesport, Protv (direct, 21:45).Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Isco, Benzema, Ronaldo (4-3-3).Bale si Pepe (accidentati)Oblak - Hernandez, Godin, Savic, Filipe Luis - Saul Niguez, Koke, Gabi, Carrasco - Griezmann, Gameiro (4-4-2).Juanfran, Gimenez, Fernandez (accidentati).Martin Atkinson (Anglia), ajutat de Stephen Child si Stuart Burd (asistenti).Real Madrid - Valencia 2-1(Ronaldo 27, Marcelo 86 - Parejo 82)Las Palmas - Atletico Madrid 0-5(Gameiro 2 18, Saul Niguez 17, Thomas 72, Torres 90+1)"Nu suntem favoriti, sansele sunt 50%-50%, asa se intampla mereu in fazele eliminatorii. Ne cunoastem atat de bine, incat e greu se ne mai surprindem cu ceva. Fata de momentul in care eram jucator, rivalitatea cu Atletico s-a mai schimbat putin. Este mult mai intens, nu mai este doar un derbi al Madridului, a inceput sa fie si al CL. Trebuie sa fim la un nivel inalt pentru a castiga. Sa ajungi in semifinale inseamna ca ai facut o treaba buna pana acum, dar urmeaza o noua provocare" -"Mereu presiunea este putin "infricosatoare" inainte de meci, trebuie sa stim cum sa gestionam aceasta situatie. Ne-am tot intalnit cu Real in ultimii ani, stim ce trebuie sa facem, dar asta nu inseamna ca nu va fi dificil. Madridul este mereu puternic pe propriul teren. Vor incerca sa ne faca sa suferim, trebuie sa stim cum sa facem fata presiunii. Avem nevoie sa speculam fiecare spatiu pe care ei il vor face" -Real Madrid - Atletico 2-1Atletico - Real Madrid 1-0Real Madrid - Atletico 2-1 (nu exista pe atunci regula golului marcat in deplasare)/ European Club semifinale.Real Madrid - Atletico 4-1, dupa prelungiri, finala Champions League. Galacticii au cucerit "La Decima". Meciul s-a jucat la Lisabona.Atletico - Real Madrid 0-0Real Madrid - Atletico 1-0/ Sferturi Champions League.Real Madrid - Atletico 1-1 (5-3 dp)/ Finala Champions League, s-a jucat pe "San Siro" din Milano.